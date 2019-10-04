الاعلام الامني يعلن مقتل اربعة بنيران قناصين بشارع فلسطين وساحة الطيران

2019/10/04 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل اربعة مواطنين بينهم عناصر امن بنيران قناصين في بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها ان اربعة اشخاص بينهم منتسبين اثنين من القوات الامنية قتلوا في ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم اثناء خروجه من الباب الشرقي ببغداد".

واضافت ان ذلك تم بنيران قناصين مجهولين".

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