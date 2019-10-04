2019/10/04 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني: استشهاد منتسبين اثنين من القوات الأمنية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومول النخيل بنيران قناصين مجهولين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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