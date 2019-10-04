2019/10/04 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفرد وكالة الأنباء العراقية "واع"، بنشر بيان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الخاص بتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

وفي ما يلي نص البيان:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنفرد بنشر بيان رئيس الوزراء الخاص بتوجيهات المرجعية الدينية العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنفرد بنشر بيان رئيس الوزراء الخاص بتوجيهات المرجعية الدينية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).