2019/10/04 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : علق تحالف المحور الوطني عضويته في ​البرلمان العراقي​، وفق ماذكر في بيان ان ” تأييدًا للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب”.ويراس خميس الخنجر التحالف . ولفت التحالف في بيان الى أن “التعليق جاء أيضا لرفض استخدام السلطة التشريعية أداة لابتزاز السلطة التنفيذية بالتلويح بالاستجواب أو الاقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة”.وطالب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : الخنجر يحاول الضغط على رئاسة البرلمان بتعليق عضوية نواب المحور الوطني للتعطيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : الخنجر يحاول الضغط على رئاسة البرلمان بتعليق عضوية نواب المحور الوطني للتعطيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).