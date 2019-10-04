| عاجل | نص مبادرة زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي الى الرئاسات الثلاث فيما يخص الأزمة الحالية وإمكانية حلها

2019/10/04 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

1- اعتبار‏ جميع القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية النافذ

2- معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية المستعصي علاجهم على نفقة الدولة

3- إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا

4- إيقاف كافة الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين

5- تعويض المتضررين من أصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك ‏منتسبي القوى الأمنية والمتظاهرين المصابين

6- استقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الموظفين يضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين إيجاد فرص عمل

7- إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية

8- ‏إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض الى المحاكم ومن أية جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي

9- تشكيل لجان تنفيذيه من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر ‏مع المتظاهرين

10- ‏تجميد مجالس المحافظات المتظاهرة وأعضاء المحافظة وتخويل رئيس الوزراء صلاحية تعيين محافظين حتى لو كانوا من العسكر

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