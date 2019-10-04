2019/10/04 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الياسري قد يزعج رأي هذا الكثير منكم، ولكني مقتنع بما اقول (السبب الرئيسي لقتل البشر بالعراق وبكل هذا البرود..هو رخص الانسان الذي بررته ثقافات التضحية والشهادة والموت بل والقتل ايضاً من اجل القضايا والموت من اجل الاخريين) نعم الدم العراقي رخيص ويتاجر به بسهولة منذ عقود وعهود، لازلت اتذكر الرئيس الاسبق صدام حسين عندما اعجب حد الهيام بقصيدة (عشرة) للراحل خضير هادي لآنها تقول (واحد زائد عشرة يصير عشرة ..لآن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مازن الياسري - لا تعجب فهنالك مبررات لقتل الانسان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مازن الياسري - لا تعجب فهنالك مبررات لقتل الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).