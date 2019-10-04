عبد الجبار نوري - خطأ - الشيعة - في أختيار عادل عبدالمهدي

2019/10/04 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري ثمة رهانات لي كمواطن عراقي مع الكتل الشيعية ولجميع فصائلها : أنكم أخطأتم بأختيار السيد عادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء والعراق لا يزال في عنق الزجاجة ، أي نعم ---- قدم برنامجاً شاملا ودقيقاً ب 121 صفحة يرقى إلى بروستريكا أصلاح أقتصادي في خارطة عمل لأخراج العراق من واقعهِ المأزوم والمهزوم داخلياً وأقليمياً ، بالرغم من أحتوائهِ بعض الهفوات والهنات التي سأذكرها لاحقاً ، وللمعلومة أن عادل عبدالمهدي مقر......

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