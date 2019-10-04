خالد حسن يوسف - الصومال والضغوط الخارجية بشأن نزاعه مع كينيا

2019/10/04 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف في ظل المستجدات ذات الصلة مع النزاع الحدودي البحري ما بين الصومال وكينيا، أرجو أن يطلع الصوماليين على خطاب عبدالناصر إسماعيل والذي قدمه من خلال تسجيل اليوتيوب، ولن أتوقف أمام جزئياته والتي سأتركها للرأي العام، علما بأن المذكور يمثل مصدر مقرب من الحكومة الصومالية، ويدعي تلقيه المعلومات من قبلها.لأجل ذلك ساتناول بعض محطات حديثه، والتي تبدأ بسؤال لماذا لم تحيط علما الحكومة الصومالية شعبها من......

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