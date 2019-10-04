رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس مجلس النواب الأوضاع الراهنة في العراق

2019/10/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاوضاع الراهنة في العراق.

واكد الجانبان على حفظ الأمن المجتمعي، ونبذ العنف، وسلامة المتظاهرين والقوات الامنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، اضافة الى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.

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