2019/10/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: نحتاج الى منظومة تجابه الفساد على جميع المستويات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: نحتاج الى منظومة تجابه الفساد على جميع المستويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).