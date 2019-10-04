اربيل تكشف معلومات جديدة عن قتل اسرة سورية وتتعهد بنقل الجثث لكوردستان سوريا

2019/10/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد قائد شرطة اربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت يوم الجمعة بالقاء القبض على العقل المدبر لعملية قتل اسرة من كوردستان سوريا، كاشفا ان القاتل كان تربطه علاقة عائلية مع رب الاسرة المقتولة.

وقال اللواء طلعت في مؤتمر صحفي عقد مع محافظ اربيل فرست صوفي مساء اليوم انه "بعد ورود معلومات لنا تفيد بوجود جثث قرب قرية "بير رش" توجهت قوات الشرطة والاسايش الى مكان الحادث وبعدها تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي للكشف عن تفاصيل عملية القتل"، مردفا ان "في هذه الليلة سيتم انجاز التقرير الطبي وارساله الى القضاء ليكمل الاجراءات اللازمة".

واضاف ان "الشرطة والاسايش وخلال وقت قصير تمكنت من القاء القبض المنفذ الرئيس للجريمة ومعه متهمون اخرون، مشيرا الى ان العقل المدبر للجريمة "فريدون كريم رمضان" من مواليد 1976 ومن سكنة القرية نفسها وقد اعترف بتنفيذ العملية بسلاح نوع "كلاشينكوف".

واشار اللواء طلعت الى ان قوات الشرطة ضبطت سلاح الجريمة، قد تم فتح تحقيق مع المنفذ الرئيس وستترتب عليه اقصى العقوبات وفق المادة 406 من قانون العقوبات العرقي.

وتابع بالقول ان "منفذ الجريمة على علاقة وطيدة بالاسرة وكان يزورهم بشكل شبه يومي وقد نفذ الجريمة خارج منزل العائلة بعد ان اصطحب افرادها بإرادتهم وقد اخذهم الى المزعة ونفذ عمليته.

من جهته صوفي خلال المؤتمر ان "الجريمة التي تعرضت لها الاسرة كأنما نحن من تعرض لها هم ليسوا ضيوفا علينا بل اهل الدار، ونحن قلقون لا بل حجم امتعاضنا تجاه تلك الجريمة الجبان اذا لم يكن بقدر ذوي الاسرة فإنه أكثر"، متعهدا بالاسراع في استكمال اجراءات التحقيق وتقديم المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ولفت الى ان المحافظة ستوفر الدعم والمستلزمات اللوجستية الى ذوي القتلى من الاسرة الى ان يتم نقل الجثامين الى كوردستان سوريا ولن يحدث اي تقصير بهذا الجانب.

وكانت مديرية الامن الاسايش في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن القاء القبض على احد المتهمين بقتل اسرة سورية مؤلفة من خمسة افراد.

وقالت المديرية في بيان ان فريقا من قواتها عثر امس الخميس على جثة امرأة ورجل، وثلاثة اطفال قرب قرية "بير رش" قد قضوا رميا بالرصاص.

واضاف البيان انه بعد التحقيقات وجمع المعلومات من قبل فريق خاص بمديرية اسايش اربيل تم التمكن من تحديد هوية متهم بتنفيذ الجريمة والقاء القبض عليه.

وتابع البيان انه وفي التحقيقات الاولية، واعتراف المتهم الملقى القبض عليه، والذي يُدعى (فريدون كريم رمضان) فانه مساء 2/10/2019 قام بقتل افراد الاسرة كافة والمؤلفة من خمسة اشخاص وهم كل من الاب والام والاطفال الثلاثة، مشيرا الى ان هذه الاسرة هم كورد من اهالي كوردستان سوريا ومن سكنة القرية المذكورة في مدينة اربيل .

ونوه البيان ان المتهم (رمضان) في البداية قتل رب الاسرة المدعو (بسام حسين رسول) باطلاق النار عليه، وبعدها قتل زوجة "رسول" المدعوة (سولين محمد نذير)، وبعدها قتل الاطفال الثلاثة وهم (حسين 11 سنوات، وروشكا 7 سنوات، ومحمد 5 سنوات)".

وذكر البيان ان التحقيقات مستمرة بهذه الحادثة وفي المستقبل القريب ستعلن مديرية اسايش اربيل عن المزيد من المعلومات.

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