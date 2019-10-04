2019/10/04 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفع أسعار المحروقات.. صدامات في الإكوادور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفع أسعار المحروقات.. صدامات في الإكوادور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).