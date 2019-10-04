المرجعية تضع الحلول وعبد المهدي يُطالب القوى السياسية للتعاون مع الحكومة

2019/10/04 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالب رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، السلطتين التشريعية والقضائية «للعمل المشترك والتعاون والتنسيق كل في اختصاصاته وصلاحياته، لتنفيذ المناهج والخطط المطلوبة من الجميع ضمن جدول زمني واضح».داعياً […]

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