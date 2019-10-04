2019/10/04 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشعب العراقي المظلوم والذي خرج لاستعادة سلطته التي سرقها ادعياء السياسة..

هذا الشعب لن يعودالى البيوت حتى تأتي حكومة انقاذ ويضع من يمثله ويصون الامانة في البرلمان

بعد انتخابات نزيهة ومبكرة.

لن نرسل وفدا للتفاوض او طرح مطالب معينة مع البرلمان او الحكومة ولن نتنازل عن تغيير هذه الطغمة الفاسدة التي اتت على الأخضر واليابس.

ومايقوم به البرلمان والحكومة من مناورات بائسة ويائسة؛انما يؤكد الأنكسار والانهزام الذي يعيشون به بعدما أوغلوابأبتلاع المال العام والغاء الدولة وتغييب القانون ...

عاش الشعب

عاش العراق

تنسيقية-التظاهرات-جمعة -الشهداء

4تشرين الاول 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. بيان هام من المتظاهرين العراقيين) نشر أولاً على موقع (تظاهرات العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. بيان هام من المتظاهرين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تظاهرات العراق).