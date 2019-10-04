التظاهرات تتجدد في محافظة الديوانية للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد

2019/10/04 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجددت التظاهرات في محافظة الديوانية للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد.

وتمكنت حماية مجلس محافظة الديوانية من تفريق تجمع المتظاهرين، بعدما طوق المتظاهرون مجلس المحافظة في محاولة لاقتحامه.واكد مصدر، أن المتظاهرين توجهوا الى منزل رئيس مجلس المحافظة، فيما منعتهم الأجهزة الأمنية من الوصول إليه.

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