2019/10/04 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الفتح: نتبنى توصيات المرجعية العليا ونطالب الحكومة بإطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بمدة اقصاها 10 أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: نتبنى توصيات المرجعية العليا ونطالب الحكومة بإطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بمدة اقصاها 10 أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: نتبنى توصيات المرجعية العليا ونطالب الحكومة بإطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بمدة اقصاها 10 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).