المحتجون يقطعون طرقا حيوية في بغداد وصدامات مع الامن وحصيلة القتلى ترتفع

2019/10/04 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن المئات من المحتجين الغاضبين مساء اليوم الجمعة من قطع طرق حيوية في بغداد في تطور جديد للتظاهرات الدموية التي تشهدها العاصمة ومحافظات اخرى.

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