 موسيقارٌ عراقي يدخل على خط الاحتجاجات ويدعو إلى ضبط النفس

2019/10/04 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق دعا الموسيقار العراقي #نصير_شمّه عبر صفحته الشخصية على (الفيسبوك)، المُحتجّين في المدن العراقية، إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات.مُتمنياً من الأجهزة الأمنية «مضافرة الجهود من […]

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