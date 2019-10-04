2019/10/04 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك لتنفيذ الخطط المطلوبة لتحقيق الإصلاح.

ودعا عبد المهدي ايضا الكتل السياسية الكبرى للتعاون مع الحكومة لتوفير كافة شروط الإصلاح، مبينا ان الحكومة ملزمة بتوفير فرص العمل والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات.

وقال عبد المهدي، إن الحكومة تعمل على استكمال ملفات المتهمين بالتلاعب بالمال العام لتقديمهم الى العدالة، موضحا ان الحكومة ملتزمة بأعلى درجات الشفافية والتشاور الواسع، مطالبا القوات الأمنية والمتظاهرين بإيقاف العنف واعمال الشغب.

هذا، واكد رئيس الوزراء أن المرجعية الدينية برهنت أنها صمام الأمان، وأنها رفضت وأدانت الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يدعو السلطتين التشريعية والقضائية لتنفيذ الخطط المطلوبة لتحقيق الإصلاح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يدعو السلطتين التشريعية والقضائية لتنفيذ الخطط المطلوبة لتحقيق الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).