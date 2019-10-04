سائرون: نحن بعيدون عن المحاصصة وفوضنا رئيس الوزراء بإجراء الإصلاحات

2019/10/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث بسام تحالف سائرون، نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي، كشف فيه عن موقف كتلته من التظاهرات، أكد ان التحالف كان بعيدا منذ البداية عن المحاصصة، وفوض رئيس الوزراء بإجراء الإصلاحات الوزارية والإدارية اللازمة، شرط ان تكون ضمن معايير اختيار أصحاب الكفاءات.

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