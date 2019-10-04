2019/10/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو لاستقالة الحكومة شلع قلع ويطالب بانتخابات مبكرة باشراف اممي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو لاستقالة الحكومة شلع قلع ويطالب بانتخابات مبكرة باشراف اممي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).