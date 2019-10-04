الصدر يطالب باستقالة الحكومة

2019/10/04 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي "حقنا للدم العراقي".

يأتي هذا في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات المناهضة لليوم الرابع على التوالي بينما تسعى قوات الأمن لفض تلك المظاهرات.

ونشر محمد صالح العراقي المقرب من الصدر على صفحته في "فيسبوك" بياناً للصدر جاء فيه "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع)".

و"شلع قلع" مصطلح دارج يعني بشكل جذري.

وأضاف الصدر بحسب البيان "لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف اممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

وذكرت مصادر طبية وشهود لكوردستان 24 أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى نحو 50 شخصاً في أكبر احتجاج مناهض لحكومة عبد المهدي.

وعلى الرغم من أن عبد المهدي حث على الهدوء لكن المحتجين انتقدوا وعوده بالإصلاح السياسي.

هذا وألقى المرجع الشيعي الأعلى في البلاد بالمسؤولية عن العنف على الساسة الذين فشلوا في تحسين مستوى معيشة الجماهير وأمرهم بتنفيذ مطالب المحتجين.

وتأتي الاحتجاجات قبيل أربعينية الإمام الحسين إذ من المتوقع أن يقطع نحو 20 مليون شيعي رحلة لعدة أيام سيرا على الأقدام إلى مدينة كربلاء.





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