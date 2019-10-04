بالوثيقة.. الصدر يدعو لاستقالة الحكومة

2019/10/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة العراقية " شلع قلع " وذلك حقنا للدم العراقي.

وقال الصدر في رسالة له " اطالب باستقالة الحكومة العراقية بشكل كامل والبدء بانتخابات مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة ".

وأضاف أن " ما يحدث الآن هو استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه ".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا صباح، اليوم الجمعة، نواب كتلة سائرون بتعليق عضويتهم في البرلمان وذلك قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة التظاهرات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الصدر في بيان موجها لـ"سائرون" أنه "سارعوا بتعليق عضويتكم وبلا تأجيل فهذا املي بكم ".

وأضاف أن "عدم الحضور لجلسات البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يرتضي الشعب والمرجعية يحتاج فيه الى اصواتكم ".

بغداد اليوم _ بغداد

جدد المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، تظاهراتهم في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالإصلاح الشامل للوضع الحالي وتحسين الواقعي المعيشي.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين تجمعوا مجدداً في ساحة

بغداد اليوم _ بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، نواب كتلة سائرون بتعليق عضويتهم في البرلمان وذلك قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة التظاهرات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الصدر في بيان م

بغداد اليوم

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