المحتجون يقطعون طرقا حيوية في بغداد وصدامات مع الامن وحصيلة الضحايا ترتفع

2019/10/04 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن المئات من المحتجين الغاضبين مساء اليوم الجمعة من قطع طرق حيوية في بغداد في تطور جديد للتظاهرات الدموية التي تشهدها العاصمة ومحافظات اخرى.

وقال مراسل شفق نيوز، ان متظاهرين تمكنوا مساء اليوم من قطع سريع المطار وسريع القناة وسريع الشعلة، مشيرا الى وقوع صدامات بين القوات الامنية والمحتجين في منطقة الشعب شمالي بغداد.

واشار المراسل الى حدوث عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الحسينية والأخيرة تستخدم إطلاق النار بكثافة.

ونوه المراسل الى ‪‎‪تفريق الاعتصامات والتظاهرات بالرصاص الحي بالزعفرانية، مردفا بالقول ان تظاهرات حاشدة انطلقت في منطقة الشعلة.

وافاد بارتفاع اعداد المصابين الى ٥٥ جريحا في مستشفى الجملة العصبية بالعاصمة بغداد جراء القنص الذي تعرضوا له.

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