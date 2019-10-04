الصدر.. يطالب باستقالة الحكومة ويدعو إلى حقن دماء العراقيين

2019/10/04 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق طالب زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الجمعة، باستقالة #الحكومة_العراقية بأكملها، والبدء بانتخاباتٍ مُبكّرة تحت إشرافٍ #الأمم_المتحدة.ودعا في بيانٍ مكتوبٍ بخط اليد، إلى حقن دماء العراقيين، معتبراً […]

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