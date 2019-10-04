سائرون: يجب ان تكون التظاهرات سلمية وبعض المندسين حاولوا تغيير إتجاه بوصلة التظاهرات

2019/10/04 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الطرفي على ضرورة ان تكون التظاهرات سلمية وذات مطالب واضحة، وان تبتعد عن مظاهر إثارة الشغب التي حاول بعض المندسين من خلالها، حرف التظاهرات عن أهدافها.

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