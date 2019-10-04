سائرون: عودتنا للبرلمان مرهونة بتقديم برنامج حكومي يحقق مطالب المتظاهرين

2019/10/04 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو تحالف سائرون، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا، ان عودة الكتلة عن قرارها بتعليق عضوية أعضائها بمجلس النواب، مرهون بتقديم رئيس الوزراء، برنامجا حكوميا يخدم المتظاهرين ويحقق مطالبهم، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، وعدم الدخول بمواجهات مع القوات الأمنية.

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