الصدر يدعو لاستقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة

2019/10/04 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر الجمعة إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات وسقوط العشرات في بغداد ومدن عراقية عديدة.

وقال الصدر في بيان حصل موقع الحرة على نسخة منه "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع) وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وأضاف الصدر أن "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

نسخة من بيان مقتدر الصدر

وتشهد بغداد ومدن عراقية عدة، خاصة في الجنوب، تظاهرات مناهضة للحكومة قتل فيها 43 شخصا وأصيب المئات حسب مفوضية حقوق الإنسان.

وحضّت الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات العراقية على التحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوّة بحق المتظاهرين ما أسفر عن مقتل العشرات.

وكان الصدر دعا الجمعة نواب كتلة سائرون التابعة له إلى تعليق عضويتهم في البرلمان وسط استمرار التظاهرات في البلاد.

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