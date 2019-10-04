2019/10/04 | 22:57

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عاجل | الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يعلن تأييده دعوة السيد مقتدى الصدر لاستقالة الحكومة

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