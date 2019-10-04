مقتل امر فوج قوات الطوارئ بنيران قناص وسط بغداد

2019/10/04 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية يوم الجمعة بمقتل امر فوج قوات الطوارئ بنيران قناص وسط العام بغداد.

وقالت المصادر ان امر الفوج ومعه منتسبان قتلوا مساء اليوم بنيران قناص في ساحة التحرير وسط بغداد.

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