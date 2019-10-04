زهير الخويلدي - أصول تفسير الأحلام عند بن سيرين

2019/10/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " ليس نوع من العلم مما ينسب إلى الحكمة إلا يحتاج إليه في تأويل الرؤيا "1 عاش محمد بن سيرين من سنة 653 ميلادي إلى سنة 729 ميلادي تاريخ وفاته في البصرة بالعراق وأدرك العصر الذهبي للإسلام وكان تقيا ورعا وبار بوالديه وبرع في علوم الفقه والحديث والزهد ولم يعرف له سوى كتاب منتخب الكلام في تفسير الأحلام وهو كتاب ظل موضع خلاف بين المؤرخين في أصالة الابتكار والاكتفاء بتلخيص وجمع ما وصله من معارف موروثة......

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