دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثالث/ 1

2019/10/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في الفترة تلك، التي وقعت فيها فاتي بورطة على خلفية واقعة وفاة امرأة أخيها مسمومةً، كان عُمر " عليكي الصغير " بالكاد قد تجاوز الخمسة أعوام.فيما سبق من السيرة، كنا قد وعدنا بنبش أوراق هذا الفرع من العائلة حينَ يأتي الوقت المناسب.في واقع الحال، أن والده قريبٌ بشكل مباشر إلى أوسمان؛ فهوَ ابن خاله.الوالد، وسيُعرف فرعُ عائلته باسمه المختصر، " نيّو "، كان آنذاك الوحيد في آله ضِمْنَ سلك الدرك، وقد ضَمَ......

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