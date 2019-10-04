ضياء الشكرجي - من يدير عمليات قمع ثورة شباب العراق

2019/10/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي إنه لا بد من استنكار وإدانة القمع العنيف الذي راح ضحيته حتى يومه الرابع عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح ومصاب، وذلك بأشد الاستنكار والإدانة، ونعزي ذوي ضحايا القمع الحكومي، ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين.لكن من الذي قام بعمليات القمع وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين والعزل يا ترى؟حسب المعلومات المؤكدة والموثوقة التي توفرت لدينا إن الذي يشرف على عمليات قمع التظاهرات هو مدير مكتب عادل عب......

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