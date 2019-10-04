2019/10/04 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل| رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه برفع حظر التجوال في الساعة 5 فجرا

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه برفع حظر التجوال في الساعة 5 فجرا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل| رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه برفع حظر التجوال في الساعة 5 فجرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).