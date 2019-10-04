2019/10/04 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث معتقلون سياسيون أم منسيون سياسيون!!إنهم معتقلون سياسيون..إنهم مختطفون سياسيون..إنهم منسيون سياسيون..في الذكرى 55 لاختطاف عبد الحق الرويسي ببلادي المغرب، تلاحق الزوابع الإعلامية المصنوعة، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكثيرا ما تكون أحداثا تافهة ومرسومة حسب المقاس.فلا تكاد تمر واقعة دون ضجيج و"نميمة" وإثارة........

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