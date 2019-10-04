شاهد لحظة اطلاق النار على جموع المحتجين ببغداد

2019/10/05 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لحظة اطلاق النار على المتظاهرين في #بغداد pic.twitter.com/RHQygKXQw5

— شفق نيوز (@shafaaq) October 4, 2019

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