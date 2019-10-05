الأمين العام للأمم المتحدة يؤيد الحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين

2019/10/05 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم السبت، تأييده للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين كخطوة لوقف التصعيد.

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