الحسن علاج - العود الأبدي ، تكوين وتأويل

2019/10/05 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج العود الأبـــــديتكوين وتأويـــــــــــل باولو ديوريو *ترجمة : الحسن علاج1 .عودة المثيل ؟ يؤكد جيل دولوز Giles Deleuze) (أننا نقوم بتفسير خاطئ في " عبارة " العود الأبدي " ، عند فهمنا : عودة المثيل " ، لاسيما أنه ينبغي تجنب " الاعتقاد أن الأمر يتعلق بدورة ، أو عن عودة المثيل le même) (، عودة إلى الشيء ذاته " ، ثم : " ليس المثيل هو الذي يعود ، ليس المتشابه هو الذي يعود ......

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