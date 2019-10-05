رياض حسن محرم - إبراهيم فتحى ..تلك الشجرة السامقة المثمرة

2019/10/05 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم رحلت بعيدا بعيدا تلك الروح القلقة المشدودة كوتر حاد النبرة، رغم كل هذا الهدوء الظاهرى للوجه الطفولى المبتسم دائما، رحلت الى ذلك المكان الذى تغيب عنده الشمس، يحملها قارب ملكى يمسك بمجدافه "أوزوريس" وبجانبه الإلهه العظيمة أمنا إيزيس تحمل صغيرها " حورس" الذى سينتقم لأبيه من عمه "ست" على الطريقة الشكسبيرية، إنه السياسى الشيوعى والناقد والأدبى والمترجم إبراهيم فتحى.درس الطب لفترة قصيرة قبل أن يقرر ......

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