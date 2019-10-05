2019/10/05 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : مجاميع سياسية على واتس اب : عبد المهدي قرر الاستقالة بعد لقاء في مقر الشرطة الأتحادية اعلان الاستقالة سيكون صباح اليوم السبت انباء عن تولي برهم صالح مهمات السلطة التنفيذية يتم تدارس خيارين الاول : تولي برهم صالح المسؤولية حتى اجراء انتخابات مبكرة الثاني تكليف شخصية متفق عليها تشكيل الحكومة الحالية

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