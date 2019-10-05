اخر التطورات حتى الساعة ٣ فجر اليوم السبت : عبد المهدي يهرب الى الاستقالة !

2019/10/05 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : – انباء عن استقالة سيقدمها عبد المهدي قبل ظهر السبت – البرلمان عازم على اعادة الاعتبار للمتظاهرين بعد خطاب لرىيسه محمد الحلبوسي و انباء عن جملة قرارات مهمة خلال جلسة السبت -‏أسوشيتد برس: شرطي عراقي اطلق رصاصة على ساق متظاهر كان يتحدث مع الصحفيين العراقيين قرب ساحة التحرير.عدد المتظاهرين قرب المنطقة […]

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