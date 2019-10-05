2019/10/05 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ الفصل الثالث : إرغون تسفائي لئومي[ المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل :ה-;-א-;-ר-;-ג-;-ו-;-ן-;- ה-;-צ-;-ב-;-א-;-י-;- ה-;-ל-;-א-;-ו-;-מ-;-י-;- ב-;-א-;-ר-;-ץ-;- י-;-ש-;-ר-;-א-;-ל-;-, ويقال لها اختصاراً الإرغون أو إتسل א-;-ר-;-ג-;-ו-;-ן-;-].كنت قد أشرت في مكان سابق من هذا البحث إلى إنشاء الحزب التصح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - الإرهاب اليهودي -الصهيوني و قيام دولة إسرائيل -3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمود الصباغ - الإرهاب اليهودي -الصهيوني و قيام دولة إسرائيل -3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).