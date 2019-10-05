احمد حسن - مفارقة المقدس والعلم.

2019/10/05 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_حسن ======= على مدى قرون وعقود واجيال، ورغم ملايين القراءات والتلاوات والترانيم والتفاسير والتأويلات، لم يتوصل رجل دين واحد في أي وقت لاشتقاق او اكتشاف نظرية علمية واحدة من خلال قراءة الكتب المقدسة جميعها، لم يعرفوا من داخل المتن المقدس مفردات او فروض اي نظرية قبل ان يسمعوها من العلماء الطبيعين، كل ما فعلوه الانتظار الى ان يطل العلم برأسه في قضية ما، فيسارعون الى البحث عن اي تشابه فى اي لفظة، متبج......

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