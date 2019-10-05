الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين

2019/10/05 | 07:48

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الأمين العام للأمم المتحدة يؤيد الحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين

وقد اعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم السبت، تأييده للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين كخطوة لوقف التصعيد.وطالب غوتيريس "الجميع في العراق لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف".

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