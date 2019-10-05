2019/10/05 | 07:56

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عبد المهدي يرأس اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزيري الدفاع والداخلية

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اليوم السبت، اجتماعاً للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور وزيري الدفاع والداخلية نجاح الشمري وياسين الياسري.وبحث الاجتماع التطورات الأخيرة الخاصة بالتظاهرات.

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