ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 60 شخصاً

2019/10/05 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات الدموية في جميع أنحاء العراق.

ووفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأرقام تشمل 18 حالة وفاة مسجلة في مستشفى واحد في العاصمة بغداد.



ولم تحدد اللجنة عدد المدنيين أو قوات الأمن.

هذا وكان قد أفاد مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، يوم الجمعة، بأن عدد القتلى في مظاهرات العراق قد ارتفع إلى 50 شخصا وعدد الإصابات الكلي 1936.



وأن عدد المعتقلين وصل إلى 454 شخصا، بينما بلغ عدد المفرج عنهم 287 شخصا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، تظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

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