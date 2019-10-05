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تركيا تخاطب مواطنيها بشأن التظاهرات: لا تسافروا الى العراق


تركيا تخاطب مواطنيها بشأن التظاهرات: لا تسافروا الى العراق
2019/10/05 | 09:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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