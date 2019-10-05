جهاد عقل - الاحتلال الإسرائيلي وسماسرة التصاريح

2019/10/05 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل ضائقة تشغيلية وتجارة مزدهرةمنذ سنوات عدة ونحن نقوم ضمن نشاطاتنا النقابية في الحزب الشيوعي والجبهة بطرح ونشر موضوع تجارة التصاريح وظاهرة السماسرة بموضوع العمال الفلسطينيين، ضمن جهودنا هذه وجهود العديد من المؤسسات والباحثين والإعلاميين وتجنيد جهات نقابية دولية ومعها منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع جهات نقابية فلسطينية طبعا، بقي هذا الموضوع في مركز أجندة الضغط على الحكومة الاسرائيلية وإخطب......

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