خليل اندراوس - المادية التاريخية هي المقاربة العلمية لدراسة التاريخ

2019/10/05 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس تبحث المادية التاريخية عن اسباب التطورات والتغيرات في المجتمع البشري بالوسائل التي ينتج بها البشر عامة ضروريات الحياة، والطبقات الاجتماعية والعلاقة بينها الى جانب الهياكل السياسية واساليب التفكير في المجتمع تكون البناء الفوقي للمجتمع بينما النشاط الاقتصادي هو البناء التحتي للمجتمع وتربط البناء الفوقي والتحتي علاقات جدلية، تحدث تطور تراكمات كمية محددة الى ان تتراكم هذه التغييرات الكمية وتحدث ا......

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