الكشف عن آخر مستجدات الأوضاع في بغداد

2019/10/05 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن آخر المستجدات الامنية في العاصمة بغداد، عقب موجة الاحتجاجات الكبيرة ضد الحكومة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان المتظاهرين لا يستطيعون الوصول الان الى ساحتي التحرير والطيران، وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى وضع القوات الامنية كتل كونكريتية، منعاً للوصول الى المنطقة.

واضاف المصدر ان "المتظاهرين يتهيأون للتجمع في ساحتي الطيران والتحرير بعد ظهر اليوم"، مشيرا الى ان قطع الحكومة لخطوط الانترنت لازال مستمراً.

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

وذكر الصدر في بيان مكتوب بخط اليد "أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وأضاف أن "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون "بإسقاط الحكومة" وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها حتى الجمعة 46 قتيلا، ومئات الجرحى.

وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، الحكومة العراقية وحثّ كلا من القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع "قبل أن يفوت الأوان".

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